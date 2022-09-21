Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Bodrumspor'la 1-1 berabere kalıp milli araya 8 puanla 9'uncu basamakta giren Manisa Futbol Kulübü'nde Malili forvet Demba Diallo takımın gol yükünü çekti. Geçen sezon 30 maçta 2 gol atıp 3 asist yapan Diallo, bu sezon ise 6 hafta sonunda 2 golle oynadı ve 1 gol pası verdi. Atılan 7 golün 3'üne direkt katkı koyan 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Levent Eriş'in gözüne girdi. Diallo, 5 maçın tamamında sahaya on birde çıkıp 435 dakika sahada kaldı.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız

Kaynak: DHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa spor haberi... Manisa FK'da Diallo fark yarattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.