Manisa spor haberleri | Manisa FK ağır yara aldı - Son Dakika
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Manisa spor haberleri | Manisa FK ağır yara aldı

09.10.2022 11:43
Manisa spor haberleri | Manisa FK ağır yara aldı

Manisa haberi: Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında zirve yarışındaki rakiplerinden Eyüpspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü, İstanbul'dan ağır yaralı döndü.

Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında zirve yarışındaki rakiplerinden Eyüpspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü, İstanbul'dan ağır yaralı döndü. En son ligin ilk haftasında evinde Boluspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 5 maçlık yenilmezlik serisini de noktaladı. Eyüpspor ilk yarıda Uğur Demirok'la penaltı atışından yararlanamazken, devreyi beraberlikle kapatan Manisa FK ikinci yarıda rakibine teslim oldu. Teknik yirektör Levent Eriş, iki ayrı devrede iki ayrı görüntü sergilediklerini söyledi. Eyüpspor'un oyuncu kalitesi anlamında bu ligde çok önemli bir takım olduğunu belirten Eriş, "İlk devre hemen hemen kendi hatamız olan penaltı pozisyonu dışında bir sıkıntı yaşamadık. Rakibin tüm koşu hatlarını kapattık. Pozisyon vermemeye çaba sarf ettik ve bunda da ilk devre başarılı olduk. Ama ikinci devre çok genç oyunculardan da kurulu bir takım olduğumuz için bu planımız çok işe yaramadı. Savunmada yaşadığımız zafiyetler bize 4-0'lık bir mağlubiyet yaşattı" dedi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Eyüpspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa spor haberleri | Manisa FK ağır yara aldı - Son Dakika

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