Manisa Sporcuları Su Topu Başarılarıyla Öne Çıktı
Manisa Sporcuları Su Topu Başarılarıyla Öne Çıktı

Manisa Sporcuları Su Topu Başarılarıyla Öne Çıktı
11.03.2026 12:30
Balıkesir'de düzenlenen su topu şampiyonasında Manisalı sporcular, Türkiye üçüncüsü ve beşincisi oldu.

Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Su Topu Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği'nde derece elde eden Manisalı sporcular, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından makamında ağırlanarak tebrik edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Su Topu Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakalarında Manisa'yı temsil eden takımlar önemli dereceler elde etti. Şampiyonada Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Takımı Türkiye üçüncüsü olurken, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Takımı ise Türkiye beşincisi oldu.

Elde edilen derecelerin ardından sporcular ve antrenör Burak Güneş, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Öztürk, başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okul sporlarının gençlerin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirten İl Müdürü Yunus Öztürk, su topu branşında elde edilen derecelerin Manisa adına sevindirici olduğunu ifade etti.

Öztürk, "Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Su Topu Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği'nde ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı ve antrenörümüz Burak Güneş'i tebrik ediyorum. Bu başarılar, okul sporlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Manisa olarak su sporları alanında güçlü tesislere ve önemli bir altyapıya sahibiz. Bu tesislerde yetişen sporcularımızın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum." dedi. - MANİSA

Manisa Sporcuları Su Topu Başarılarıyla Öne Çıktı

13:19
