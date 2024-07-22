Manisa Sporcuları Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Sporcuları Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı

Manisa Sporcuları Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası\'nda Başarıya İmza Attı

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli başarılara imza attı. Ayrıca, şampiyonada Türkiye 4'üncülüğü ve 5'inciliği de elde edildi. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Akhisar Gençlik Spor İlçe Kulübü sporcularının başarısı, bisiklet sporuna olan ilgiyi artırmaktadır.

22.07.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, önemli başarılara imza attı. Manisa'yı temsilen katılan Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kulübü ve Akhisar Gençlik Spor İlçe Kulübü sporcuları 1 altın 1 gümüş madalya kazanırken şampiyonada Türkiye 4'üncülüğü ve 5'inciliği de elde edildi.

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Akhisar Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünden U12 kategorisinde yarışan Miray Akcan, Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü kulübünden U15 kategorisinde mücadele eden Hilal Ece Keskin ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Akhisar Gençlik Spor İlçe Kulübünden U12 kategorisinde yarışan Ş. Kaan Umut dördüncü sırada yer alırken, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü kulübünden U15 kategorisinde yarışan Buğlem Kırtok altıncı oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen çalışmalar ve elde edilen başarılar her geçen gün daha fazla gencin bisiklet sporuna ilgi göstermesini sağlıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akhisar, Gençlik, Erzurum, Türkiye, Manisa, Gümüş, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Sporcuları Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:16:51. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Sporcuları Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement