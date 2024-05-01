Manisa, Yurtlararası Spor Olimpiyatları Türkiye finalinde şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Manisa, Yurtlararası Spor Olimpiyatları Türkiye finalinde şampiyon oldu

Manisa, Yurtlararası Spor Olimpiyatları Türkiye finalinde şampiyon oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlararası Spor Olimpiyatları Türkiye finalinde Manisa, Türkiye Şampiyonu oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Hüma Hatun ve Muradiye Kız Yurdu takımları büyük başarı elde etti. Ayrıca Muradiye Yurdu öğrencisi Mualla Nur Şentüek, bireyselde Türkiye 2'ncisi olarak başarısını taçlandırdı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, öğrencileri ve antrenörlerini tebrik ederek, Manisa'nın adını ulusal arenada bir kez daha duyurdukları için gururlu olduklarını belirtti.

01.05.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlararası Spor Olimpiyatları Türkiye finalinde Manisa Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası'nda Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Hüma Hatun ve Muradiye Kız Yurdu takımları, büyük başarı elde etti. Manisa'yı temsil eden takımlar, Türkiye Şampiyonu olarak zirveye çıktı. Ayrıca Muradiye Yurdu öğrencisi Mualla Nur Şentüek, bireyselde Türkiye 2'ncisi olarak başarısını taçlandırdı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarılı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik ederek, "Öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra spor alanında gösterdikleri üstün performans gurur verici. Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve antrenörümüz Selçuk Çeçen'yi yürekten tebrik ederim. Manisa'nın adını bir kez daha ulusal arenada duyurdukları için gururluyuz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa, Yurtlararası Spor Olimpiyatları Türkiye finalinde şampiyon oldu - Son Dakika

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