Manisalı Alp Türkiye Şampiyonu oldu

30.04.2026 15:36  Güncelleme: 15:37
Yunusemre Belediyespor'un genç judocusu Alp Canıtez, Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Manisa'ya büyük gurur yaşattı.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Alp Canıtez, Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Birinciliği'nde 60 kiloda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Görgülüler Ortaokulu öğrencisi olan genç sporcu, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği bu başarıyla hem kulübünü hem de Manisa'yı gururlandıran Canıtez, gelecekteki başarıları için de umut verdi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, küçük yaşta kazanılan derecelerin Türk sporunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kanik, "Altyapımızdan yetişen sporcularımızın Türkiye şampiyonu olması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bu yaş grubunda kazanılan altın madalyalar, milli takımın temelini oluşturuyor. Biz de bu bilinçle gençlerimizi Türk sporuna kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kanik ayrıca Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın spora ve sporcuya verdiği desteğe dikkat çekerek, "Sayın Başkanımızın güçlü destekleri bu başarıların temel taşlarından biridir. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

