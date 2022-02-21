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Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine - Son Dakika

Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine

21.02.2022 13:30
Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine

Manisa'da yaz aylarında üzüm tarlasında çalışarak ailesine destek olup 4 yıl önce başladığı muaythai sporunda milli takıma seçilen 17 yaşındaki Cemile Aykoç, Avrupa ikincisi olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Manisa'da yaz aylarında üzüm tarlasında çalışarak ailesine destek olup 4 yıl önce başladığı muaythai sporunda milli takıma seçilen 17 yaşındaki Cemile Aykoç, Avrupa ikincisi olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Milli sporcu, Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) tarafından düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren lise son sınıf öğrencisi Cemile, sınıf arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bundan 4 yıl önce muaythai sporu ile tanıştı. Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren genç sporcu, geçen yıl haziran ayında Aydın'da yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları'na katıldı. 67 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Cemile Aykoç, 13-20 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 35 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Manisalı Cemile, gençler kategorisinde zorlu rakiplerini yenerek ülkemize gümüş madalya getirdi. Yaz boyunca tarlada çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlayan öğrenci, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa derecesini ülkemize kazandırmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine
Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine
Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine
Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine
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Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine 3 Bant Dünya Kupası Ankara'da başladı 3 Bant Dünya Kupası Ankara'da başladı Masa tenisinde Fransa ve Belçika'daki organizasyonlarda millilerden 6 madalya Masa tenisinde Fransa ve Belçika'daki organizasyonlarda millilerden 6 madalya

Gümüş Madalya, Türkiye, Manisa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisalı Cemile üzüm tarlasından Avrupa 2'nciliğine - Son Dakika Spor


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