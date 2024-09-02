Manisalı cimnastikçiler altın madalya kazandı

Spor

Manisalı cimnastikçiler Furkan Saylan ve Duru Günen Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışmasında 12-14 yaş çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli cimnastikçileri Furkan Saylan ve Duru Günen başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışmasında 12/14 yaş çiftler katagorisinde 18.050 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu ve İstiklal Marşını Bulgaristan'da okutturmanın gururunu yaşadı. - MANİSA