Manisalı cimnastikçiler altın madalya kazandı - Son Dakika
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Manisalı cimnastikçiler altın madalya kazandı

Manisalı cimnastikçiler altın madalya kazandı

Manisalı cimnastikçiler Furkan Saylan ve Duru Günen, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışmasında 12-14 yaş çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

02.09.2024 09:36  Güncelleme: 09:37
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Manisalı cimnastikçiler Furkan Saylan ve Duru Günen Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışmasında 12-14 yaş çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli cimnastikçileri Furkan Saylan ve Duru Günen başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışmasında 12/14 yaş çiftler katagorisinde 18.050 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu ve İstiklal Marşını Bulgaristan'da okutturmanın gururunu yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisalı cimnastikçiler altın madalya kazandı - Son Dakika

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