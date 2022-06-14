Manisalı cimnastikçilerden büyük başarı

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Kültür Spor Kulübü'nün cimnastik sporcuları Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Portekiz'de düzenlenen 10'uncu Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda 12-14 yaş grubu çiftler kategorisinde milli takım adına yarışan Manisalı Arın Pekönür ve Eylül Naz Aygör, şampiyon oldu. Başantrenör Öğretim Görevlisi Gürkan Er ve Antrenör Harun Çelik eşliğinde hazırlanan sporcular, şampiyona için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, üniversite kulübüne ve ülkemize daha nice başarılar kazandıracaklarını ifade etti.

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