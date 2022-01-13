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Manisalı golbolcuların hedefi Paris Paralimpik Oyunları - Son Dakika

Manisalı golbolcuların hedefi Paris Paralimpik Oyunları

13.01.2022 10:57
Manisalı golbolcuların hedefi Paris Paralimpik Oyunları

Avrupa üçüncüsü Golbol Erkek Milli Takımı'nın Manisalı oyuncuları Mert Üzel ve Burak Korkmaz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da ay-yıldızlı formayı giyebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa üçüncüsü Golbol Erkek Milli Takımı'nın Manisalı oyuncuları Mert Üzel ve Burak Korkmaz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da ay-yıldızlı formayı giyebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Görme Engeliler Spor Kulübü oyuncuları Mert Üzel ve Burak Korkmaz, 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde milli takım yardımcı antrenörü Oğuzhan Pilça eşliğinde antrenman yapıyor.

Çalışmaları sırasında kendilerini ziyaret eden çok sayıda görme engelliye golbol branşını anlatan ve örnek olmaya gayret eden sporcular, kişisel gelişimleriyle de dikkati çekiyor.

Üzel: "İlk kupa kaldırışım dün gibi aklımda"

Milli sporcu Mert Üzel (20), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşındayken görme engelliler okulundaki öğretmeninin tavsiyesiyle okul takımında başladığı golbolda çok sayıda başarı elde ettiğini, milli takım düzeyine kadar yükseldiğini belirtti.

Golbol oynayabilmek için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu ve antrenman yapabilmek için evine 80 kilometre mesafedeki salona gittiğini anlatan Üzel, bu çabasının karşılığını madalyayla almanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

İlkokul yıllarının çok zorlu geçtiğini, engeli nedeniyle hayata karamsar baktığını ifade eden Üzel, şöyle konuştu:

"Kendime inanmıyordum, öz güven eksikliğim vardı. Bir şeyler başaracağıma dair inancım yoktu. Kendimi keşfedememiştim. Bu sporda çeşitli başarılar aldıktan sonra çizgimi arşa çıkardım. İlk attığım gol, ilk aldığım madalya... Bunların çok farklı bir hissi var. İlk kupa kaldırışım dün gibi aklımda. Türkiye genelinde pek çok derecemiz oldu. En son geçen kasım ayında Samsun'da Golbol Avrupa Şampiyonası vardı, orada üçüncü olduk. Bu benim için ekstra bir gururdu."

"Hedeflerimiz bitmedi"

Kentteki görme engelli kardeşlerinin aileleriyle antrenmanlara geldiğini, onlarla sohbet ederek kendilerini keşfetmeleri için sporu tavsiye ettiklerini kaydeden Üzel, golbola ilk başladığı süreçte ailesinin endişelerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Üzel, "Ailem, başarı elde ettiğimde benden çok mutlu oluyor. Biz bir şeyler başaracağımızı gösterdiğimizde, ailemiz ve arkadaşlarımız her zaman arkamızda oluyor. Kendimize inandığımızda her şeyi başarabiliriz. Hedeflerimiz bitmedi. Şu an sırada 2024 Paris Paralimpik Oyunları var. Orada da milli takım formasını giymek ilk hedefim." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki milli oyuncu Burak Korkmaz da azimle çalışarak milli takıma kadar yükseldiğini, arkadaşı Mert Üzel ile büyük bir ciddiyetle antrenmanlarını sürdürüp, Dünya Şampiyonası ve Paris Paralimpik Oyunları'nda forma giymenin motivasyonuyla çalıştıklarını dile getirdi.

Golbol Erkek Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Oğuzhan Pilça ise milli takıma Manisa'dan 2 oyuncu gönderdiklerini ve bunun bir başlangıç olduğuna inandığını aktardı.

Özel sporcularla birebir çalıştıklarına vurgulayan Pilça, "Özel sporcularımızın azimleri, motivasyonları diğer sporcularımızdan daha farklı. Onların gayretlerini gördükçe biz de daha bir azimle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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