Manisalı judocular yeni kuşaklarına törenle kavuştu - Son Dakika
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Manisalı judocular yeni kuşaklarına törenle kavuştu

08.05.2022 16:44
Manisalı judocular yeni kuşaklarına törenle kavuştu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi judocuları, terfi ettikleri kuşaklarını törenle aldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi judocuları, terfi ettikleri kuşaklarını törenle aldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi judocuları, geçtiğimiz günlerde yapılan sınavda bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı. Sınavda başarıya ulaşan sporcular için Anneler Günü'nde "Judo Kuşak Takdim Töreni" düzenlendi. Yener Kahyalar Judo Salonu'nda yapılan törene Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, Antrenörler Fatih Akçan, Selçuk Aksoy, Sülbiye Aksoy, Erdal Bagaç, sporcular ve veliler katıldı. Toplam 100 judocunun katılımıyla gerçekleşen kuşak takdim töreninin ardından yemek düzenlendi. Törende konuşan Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, sporcu ve ailelerini tebrik ederek, yeni kuşakların Türk judosuna hayırlı olmasını diledi. - MANİSA

Manisalı judocular yeni kuşaklarına törenle kavuştu
Manisalı judocular yeni kuşaklarına törenle kavuştu
Manisalı judocular yeni kuşaklarına törenle kavuştu
Manisalı judocular yeni kuşaklarına törenle kavuştu

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Anneler Günü, gençlik, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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