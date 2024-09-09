Manisaspor Eski Futbolcularla Yenilendi - Son Dakika
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Manisaspor Eski Futbolcularla Yenilendi

Manisaspor Eski Futbolcularla Yenilendi

Manisaspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından gençler yerine eski futbolcularını kadrosuna dahil etti. Altyapı oyuncuları ise başka kulüplere transfer oldu.

09.09.2024 14:08
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Manisa'nın Süper Lig'de oynayan 2 takımından biri olan ve bu sezon Süper Amatör Kümede mücadele edecek olan Manisaspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından 4 yıldır ücret almadan takım için canla başla mücadele eden gençler yerine 1. Lig ve Süper Ligde oynadığı dönemdeki eski futbolcularını kadrosuna kattı. Manisaspor'un geleceği için büyük önem arz eden altyapı oyuncuları ise futbol oynayabilmek için başka kulüplerin yolunu tuttu.

Yaşadığı mali kriz sonrası getirilen transfer yasağı nedeniyle 4 yıldır kendi altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden Manisaspor, bu sezon oynayacağı Manisa Süper Amatör Lig öncesi kadrosunu gelecek vaat eden gençler yerine eski futbolculardan kurdu. Transfer yasağının kaldırılmasının ardından 4 yıldır ücret almadan Manisaspor'un yaşaması için canla başla mücadele eden ve kadroya çağrılmayan gençler ise kentteki diğer amatör takımlar tarafından sahiplenildi. Kendilerine yapılan vefasızlıkla hayallerinin yıkıldığını ifade eden genç yetenekler, gittikleri takımların başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, Manisaspor'dan yapılan açıklamada ise Gölmarmara'da bir rezerv takımı kurulacağı ve kadroya girmeyen futbolcuların orada değerlendirileceği belirtildi. Manisaspor'un gençleri ise Gölmarmara'ya gitmek yerine kentteki diğer amatör takımlarla anlaşma yaptı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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