Manisaspor U18 Takımı Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçında rakibini 5-3 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. - Son Dakika
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Spor

Manisaspor U18 Takımı Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçında rakibini 5-3 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı.

Manisaspor U18 Takımı Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçında rakibini 5-3 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı.

Manisaspor U18 Takımı, İzmir'de oynanan Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçında Uşak temsilcisi Turan İdman Yurdu Spor Kulübü U18 takımını 5-3 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşayan Manisaspor'un gençleri turnuvadaki bir sonraki maçında 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da İzmir Atatürk Stadı 2 Nolu sahada Aydın Yıldız Spor ile karşılaşacak.

26.04.2024 10:21
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Manisaspor U18 Takımı Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçında rakibini 5-3 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı.

Manisaspor U18 Takımı, İzmir'de oynanan Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçında Uşak temsilcisi Turan İdman Yurdu Spor Kulübü U18 takımını 5-3 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşayan Manisaspor'un gençleri turnuvadaki bir sonraki maçında 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da İzmir Atatürk Stadı 2 Nolu sahada Aydın Yıldız Spor ile karşılaşacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisaspor U18 Takımı Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçında rakibini 5-3 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisaspor U18 Takımı Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ilk maçında rakibini 5-3 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. - Son Dakika
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