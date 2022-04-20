Manolis Siopis: Oynadığım her maçta kalbimi veriyorum - Son Dakika
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Manolis Siopis: Oynadığım her maçta kalbimi veriyorum

20.04.2022 01:07
Manolis Siopis: Oynadığım her maçta kalbimi veriyorum

Trabzonsporlu Manolis Siopis, "Ben oynadığım her maçta, yaptığım her işi kalbimi vererek, her şeyimi vererek yapmaya çalışıyorum" dedi.

Trabzonsporlu Manolis Siopis, "Ben oynadığım her maçta, yaptığım her işi kalbimi vererek, her şeyimi vererek yapmaya çalışıyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, rakibi Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili takımda Manolis Siopis karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yukatel Kayserispor karşısında alınan galibiyetten memnun olduklarını belirten Siopis, "Özellikle hem ilk yarı hem de ikinci yarıda birçok pozisyon bulduk. Bizim adımıza güzel bir maç oldu o açıdan. Rakibimize de çok fazla şans vermediğimizi düşünüyoruz. Bizim açımızdan psikolojik bir galibiyetti bugün. Bu galibiyeti de lige taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"BEN ONLARI DAHA ÇOK SEVİYORUM"Maçlardaki yüksek performansı hakkında ise tecrübeli oyuncu, "Ben oynadığım her maçta, yaptığım her işi kalbimi vererek, her şeyimi vererek yapmaya çalışıyorum. Taraftarlarla aramızdaki bağ gerçekten çok güzel. Onların beni çok sevdiğini biliyorum ama inanın ben onları beni sevdiklerinden daha çok seviyorum" diye konuştu."TEK HEDEFİMİZ 3 PUANLA DÖNMEK"Ligin 34'üncü haftasında oynanacak Adana Demirspor maçını değerlendiren Siopis, "Hafta sonundaki maçta bizim hedefimiz, oraya gidip 3 puanla geriye dönmek. Tek hedefimiz, kafamızdaki tek şey bu" dedi.

Açıklamalarına Türkçe kapanış yapması istenen Siopis "Seni seviyorum, iyi akşamlar" diyerek sözlerini noktaladı.

Manolis Siopis: Oynadığım her maçta kalbimi veriyorum
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Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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