Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti - Son Dakika
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Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti

28.06.2022 15:47

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Marcao, İspanyol ekibi Sevilla ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Sevilla'nın önerdiği 10 milyon euro bonservis ücretini kabul ederse transfer gerçekleşecek. Taraftarlar ise söz konusu bonservisin yetersiz olduğunu belirterek tepki gösterdiler.

Galatasaray'da performansıyla adından sıkça söz ettiren Marcao, yuvadan uçuyor. Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Sevilla'nın sportif direktörü Monchi'nin bizzat yürüttüğü görüşmelerde Marcao ile anlaşmaya varıldı. Monchi'nin sarı kırmızılı takıma önerdiği teklif ise 8 + 2 milyon Euro oldu. Teklifi düşünme aşamasında olan Galatasaray 10 milyon euro bonservisi kabul ettiği an imzalar atılacak.

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EN İYİ 11'E SEÇİLDİ

2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı kırmızılı takım ile çıktığı 140 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. Marcao geçen sezon Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine de adını yazdırmayı başardı.

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Son Dakika Spor Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti - Son Dakika
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