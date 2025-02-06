Marcelo Futbol Kariyerine Veda Etti - Son Dakika
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Marcelo Futbol Kariyerine Veda Etti

Marcelo Futbol Kariyerine Veda Etti

Real Madrid efsanesi Marcelo, 36 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

06.02.2025 15:38
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Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen Brezilyalı sol bek Marcelo, 36 yaşında futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

İspanyol ekibi Real Madrid'in unutulmaz futbolcularından Brezilyalı sol bek Marcelo, yeşil sahalara veda etti. Son olarak Brezilya'da Fluminense forması giyen Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 36 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

15.5 sene Real Madrid forması giydi

Futbola Fluminense altyapısında başlayan Marcelo, 2006-2007 sezonunun ara transfer döneminde Real Madrid'e transfer olmuştu. Kariyerinde 15.5 sezon İspanyol ekibinde top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2022-2023 sezonunun başında Yunan takımı Olympiakos'un yolunu tutmuştu. Yunanistan'ta yarım sezon geçdikten sonra Şubat 2023'te Fluminense'ye geri dönen Marcelo, 3 Kasım 2024'te takımdan ayrılmıştı.

Real Madrid ile 25 kupa kazandı

Kariyeri boyunca Real Madrid'de 546, Fluminense'de 107, Olympiakos'ta ise 10 maça çıkan Marcelo, 52 gol ve 106 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Fluminense ile de 1 Libertadores ve 1 Sudamericana kupası kazandı.

Tecrübeli isim, Brezilya Milli Takımı ile de 58 müsabakada 6 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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