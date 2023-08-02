Marcelo, Luciano Sanchez'in sakatlanması sonrası sahayı ağlayarak terk etti - Son Dakika
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Marcelo, Luciano Sanchez'in sakatlanması sonrası sahayı ağlayarak terk etti

02.08.2023 14:19

Fluminense Kulübünün Brezilyalı futbolcusu Marcelo, Argentinos Juniors'ta forma giyen Luciano Sanchez'in bacağının kırılması sonrası sahayı ağlayarak terk etti. Marcelo'nun, Sanchez ile girdiği ikili mücadelede ayağının tabanıyla bastığı Sanchez'in bacağı kırıldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve Marcelo, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlığına kavuşmasını diledi.

Fluminense Kulübünün Brezilyalı futbolcusu Marcelo, girdiği ikili mücadelede Argentinos Juniors'ta forma giyen Luciano Sanchez'in bacağının kırılması sonrası sahayı ağlayarak terk etti.

Arjantin temsilcisi Argentinos Juniors takımının, Brezilya ekibi Fluminense'yi ağırladığı Libertadores Kupası son 16 turu ilk maçında, korkunç bir sakatlık yaşandı.

Futbolseverlerin uzun yıllar oynadığı Real Madrid'den tanıdığı Marcelo, 56. dakikada Sanchez ile beraber topa hamle yaptı. Marcelo'nun, ayağının tabanıyla bastığı Sanchez'in bacağı kırıldı.

Pozisyonun ardından kırmızı kart gören 35 yaşındaki sol bek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşma, Argentinos Juniors'tan Avalos'un 14 ve Fluminense'den Xavier'in 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Marcelo, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada çok zor bir an yaşadım. İstemeden bir oyuncu arkadaşımın sakatlanmasına sebep oldum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Marcelo, Luciano Sanchez'in sakatlanması sonrası sahayı ağlayarak terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marcelo, Luciano Sanchez'in sakatlanması sonrası sahayı ağlayarak terk etti - Son Dakika
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