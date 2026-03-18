Marco Asensio'ya milli takım müjdesi

18.03.2026 17:15
Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Marco Asensio'nun çok büyük bir sürpriz olmaması durumunda İspanya Milli Takımı'na çağrılacağı belirtildi.

Sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olan İspanyol futbolcu, gösterdiği performansla kariyer sezonunu yaşıyor.

FENERBAHÇE'DE YENİDEN DOĞDU

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ve lider ruhuyla takımın iyi isimlerinden biri olan Asensio, Real Madrid sonrası PSG ve Aston Villa'da yaşadığı hayal kırıklığı dönemlerini de geride bıraktı. Forma giydiği 36 maçta 13 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Asensio, bu başarısının karşılığını almaya hazırlanıyor.

UZUN SÜRE SONRA MİLLİ TAKIMA DÖNECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Marco Asensio, uzun süre sonra yeniden milli takıma dönmeye hazırlanıyor. Luis de la Fuente'nin 30 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunu çok büyük bir sürpriz yaşanmaması durumunda aday kadroya dahil edeceği aktarıldı.

