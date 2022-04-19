Marcus Smart, NBA'de yılın defans oyuncusu seçildi - Son Dakika
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Marcus Smart, NBA'de yılın defans oyuncusu seçildi

19.04.2022 11:21
Marcus Smart, NBA'de yılın defans oyuncusu seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021-22 normal sezonun en iyi defans oyuncusu ödülünü, Boston Celtics'in oyun kurucusu Marcus Smart kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021-22 normal sezonun en iyi defans oyuncusu ödülünü, Boston Celtics'in oyun kurucusu Marcus Smart kazandı.

NBA'den yapılan açıklamada Smart'ın, 1995-96 sezonunda Gary Payton'ın ardından bu ödüle layık görülen ikinci oyun kurucu olduğu vurgulandı.

Kevin Garnett'in (2007-08) ardından bu ödülü kazanan ikinci Celticsli oyuncu konumuna da gelen Smart, "Gary Payton'dan sonra yılın en iyi defansı seçilen ikinci oyun kurucu olmaktan gurur duyuyorum. Bu ödülü kazanmam, bunun yapılabileceğini herkese bir kez daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Finale kalan adaylar arasında, 28 yaşındaki Smart, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 257 puan toplayarak bu ödülü elde etti. 202 puanlı Phoenix Sunslı Mikal Bridges ikinci, 136 puanlı Utah Jazzlı Rudy Gobert üçüncü oldu.

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Kaynak: AA

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