Mardin 1969, Batman Petrolspor maçı öncesi son antrenmanını Hamzabey'de yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin 1969, Batman Petrolspor maçı öncesi son antrenmanını Hamzabey'de yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ivaylo Petev yönetimindeki ekip son antrenmanını Hamzabey Tesisleri'nde yaptı, maç 19.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda.

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Batman Petrolspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde hafta boyunca çalışmalarını sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, maç öncesindeki son antrenmanını Hamzabey Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Mardin 1969 ile Batman Petrolspor, yarın saat 19.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Batman PetrolsporIvaylo PetevTrendyolMardinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Kadınlar derbisinde muhteşem son Kazanan 89. dakikada belli oldu Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
Bir kişinin inadı çöplüğü böyle değiştirdi: 23 yılda 45 bin ağaç dikti Bir kişinin inadı çöplüğü böyle değiştirdi: 23 yılda 45 bin ağaç dikti
20:55
Yok böyle bir maç Galatasaray Amedspor’u 4-3 yendi
Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi
20:48
Van’da katliam gibi kaza Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var
Van'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var
20:37
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Zemin onu da sakatladı
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı
20:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:54
Fon soruşturmasında Kemal Akkaya, Yunus Arıncı ve Nureddin Çevik gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Kemal Akkaya, Yunus Arıncı ve Nureddin Çevik gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 21:23:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Mardin 1969, Batman Petrolspor maçı öncesi son antrenmanını Hamzabey'de yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android