Mardin 1969, Mallik Wilks ile Anlaştı - Son Dakika
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Mardin 1969, Mallik Wilks ile Anlaştı

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Trendyol 1. Lig takımı Mardin 1969, İngiliz futbolcu Mallik Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 27 yaşındaki sağ kanat Mallik Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadro yapılanması kapsamında İngiliz futbolcu Mallik Wilks'in transfer edildiği belirtildi.

27 yaşındaki profesyonel futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, Wilks'in tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle takıma önemli katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Wilks'e kırmızı-lacivertli forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilenirken transferin camialarına hayırlı olması temenni edildi.

Kaynak: AA

Trendyol, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969, Mallik Wilks ile Anlaştı - Son Dakika

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