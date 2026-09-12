Mardin 1969 Spor, 7. hafta öncesi 1. Lig\'de namağlup serisini sürdürmek istiyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ BEŞİR ŞAVUR - Mardin 1969 Spor, 18 yıl sonra döndüğü Trendyol 1. Lig'de ilk 6 haftada yakaladığı namağlup seriyi, yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda yapacağı 7. hafta maçında da sürdürmeyi hedefliyor.

Mardinspor adıyla 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi, 18 yıllık aranın ardından döndüğü ligde ilk 6 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Ligde mağlubiyeti olmayan Mardin ekibi, oynadığı maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü.

1. Lig'de en az gol yiyen üç takımdan biri olan Mardin 1969 Spor, topladığı 12 puanla 4. sırada yer alıyor.

"Daha iyi olacağımızı biliyorum"

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, AA muhabirine, aldıkları sonuçlarla ligdeki konumlarını iyi bulduğunu söyledi.

Berabere kaldıkları 2 maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını aktaran Cingöz, "Şu an süreçten memnunuz. Oyun gücümüzün arttığını görmekten memnunuz. Sonuçta yeni bir takımız. Müthiş bir ekiple beraber büyük bir çaba içerisindeyiz. Çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağımızı biliyorum ama şu anda da takımımdan memnunum." diye konuştu.

"Gol yememek için tüm takım olarak reaksiyon veriyoruz"

Gol yemenin yalnızca kalecinin sorumluluğunda olmadığını, takım olarak gol atıp gol yediklerini dile getiren Cingöz, şöyle devam etti:

"Çok kıymetli savunma oyuncularına sahibim ama bizde savunma her zaman en önde başlar. Tüm takım olarak savunma yaparız. Üç gol yedik. Bu üç golün ikisi duran toptan geldi. Bir penaltı, bir de frikikten gol yedik. Oyun akışında gelişen bir tane gol yedik. Gol mutlaka yenecektir. Dünyanın en iyi takımları da gol yiyor. Biz de yiyeceğiz. Futbolda bunlar var ama gol yememek için tüm takım olarak reaksiyon veriyoruz. Umarım ilerleyen haftalarda ligin en az gol yiyen takımı oluruz. Altıncı hafta, mağlubiyet yaşamadık. Rabbim inşallah hiç yaşatmaz. Bunun için de büyük çaba göstereceğiz."

Kulüpte başkan, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve personel olmak üzere herkesin büyük bir özveriyle elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştığını anlatan Cingöz, "Bu takımı bu lige çıkarttıktan sonra buralarda kalıcı olabilmek, ilerleyen yıllarda daha üst ligleri de hayal edebilmek için müthiş bir çaba var." dedi.

Bu hafta çok önemli bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirten Ahmet Cingöz, şunları kaydetti:

"Iğdır FK, iyi bir takım. Çok büyük saygı duyuyoruz. Biz de iyi takımız. İki iyi takımın maçı olacak. Stratejilerimizi yapıyoruz. Belli bir oyun gücümüz var ama maç maç stratejiler belirlemek durumundayız. İnşallah orada çok iyi bir reaksiyon vererek puan veya puanlar almak istiyoruz. Iğdır gibi kaliteli bir takıma karşı deplasmanda alınacak her puanın kıymeti ve önemi vardır ama hedefimiz inşallah 3 puan olacak. İnşallah orada da tüm planlarımız tutar ve 3 puanla döneriz. Iğdır FK ile aynı puanları paylaşıyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Enerjilerini daha da artırmalarını istiyorum. Maç günlerinde oluşturdukları sinerji takıma ekstra güç veriyor."

Emre Taşdemir'in ciddi bir sakatlığı bulunmadığını aktaran Cingöz, oyuncunun hafif bir kas sakatlığı yaşadığını ve gelecek hafta takımla olmasını ümit ettiğini ifade etti.

Uğur Adem Gezer: "Hedefimiz ligde maç maç gitmek"

Mardin 1969 Spor'un kaptanı Uğur Adem Gezer de takımdaki birlikteliğin sahaya da yansıdığını belirtti.

Takımın yakaladığı seriyi devam ettirmek için çalıştıklarını kaydeden Gezer, "Namağlup gidiyoruz şu anda. En az gol yiyen takımlardan biriyiz. İnşallah bunu böyle devam ettirmek istiyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Öndeki oyuncularımız çok iyi savunma yaptığı için aslında bize az iş düşüyor. O yüzden az gol yedik. Burada bence onların payı daha büyük. Hedefimiz ligde maç maç gitmek. Önümüzde Iğdır maçı var, ondan sonra Kayseri maçı var. Sezon sonuyla ilgili bir hedef belirtmek için henüz erken. Bu sezon Mardin 1969 Spor'u en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Wilks: "Ligde kalmak bu takım için yeterli değil"

İngiliz futbolcu Mallik Wilks de takımda bir aile ortamının olduğunu anlatarak, "Birbirimizle sürekli saha içinde ve saha dışında iletişim halindeyiz. Iğdır maçı bizim için çok önemli. Daha önceki maçlarda yaptığımız gibi birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak aynı şekilde devam edeceğiz. Açıkçası bu takıma baktığım zaman hedefimizin ligde kalmak olduğunu düşünmüyorum çünkü oynanan futbola ve ortama bakarsanız ligde kalmak bu takım için yeterli değil. Bence hedeflerimiz daha büyük ve bu takımın hedefleri de bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.