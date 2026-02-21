Mardin 1969 Spor Arnavutköy ile Karşılaşıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 25'inci haftasında yarın konuk olacağı Arnavutköy Belediye Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mardin 1969 Spor, 22 Şubat Pazar günü Arnavutköy Belediye Spor'a konuk oluyor. Kırmızı-lacivertliler, Bolluca Stadyumu'nda saat 15.00'te oynanacak maçın hazırlıklarına ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk programları ile çalışmalarına devam eden takım, daha sonrasında ise pas ve şut çalışması yaptı. Kırmızı lacivertliler günün son antrenmanını, dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı. Geride kaldığı 24 maçta topladığı 52 puanla grupta 3'üncü sırada bulunan ve lider ile aralarında 2 puan farkı olan Kırmızı-lacivertliler, Arnavutköy Belediye Spor'u yenerek liderlik yarışını sürdürmek istiyor.