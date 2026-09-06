Mardin 1969 Spor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde yapılan antrenmanla maçın taktik hazırlıkları tamamlandı; karşılaşma 21 Kasım Şehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmanda futbolcular, maçın taktik hazırlıkları üzerinde çalıştı.
Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik organizasyonlarla sona erdi.
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK karşılaşması, yarın 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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