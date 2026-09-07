Mardin 1969 Spor, Bodrum FK\'yı 1-0 yenerek 3 puanı kaptı

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Fatih Serkan Albayrak ile Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

FATİH SERKAN ALBAYRAK: 3 PUAN BİZİ SEVİNDİRDİ

Elde edilen galibiyetin kendilerini sevindirdiğini belirten Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Fatih Serkan Albayrak, "Bu akşam güzel bir galibiyet ama tabii ki mutlak galibiyeti hedefliyorduk. Bundan önceki son iki maçta beklemediğimiz 4 puan kaybını yaşadık. İyi oynadığımız müsabakalarda hak ettiğimiz 4 puanı alamamıştık. Ama içeride seyircimizle beraber bir galibiyet istiyorduk. Bugünkü galibiyeti de kazandık. Maçla ilgili şöyle söylemek istiyorum. Bodrumspor'un son üç maçta hiç gol yemediğini biliyorduk. Bizim maça çıkarken de dikkat ederseniz kadrolarını görmüşsünüzdür. Biz de maçtan önceki kadroyu gördüğümüzde 4 savunma ve 6 orta saha oyuncusuyla beraber sahadaydı. Tamamen bizim oyunumuzu bozmak ve durdurmayı amaçlayan bir Bodrumspor vardı. Bunu hedeflemişler ama gerçekten de bunda biraz başarılı oldular. Çünkü oyunun ritmini tutmada biraz sıkıntı yaşadık. Topun hakimiyeti her ne kadar Bodrumspor'da olsa da pozisyon üstünlüğü tamamen bizdeydi. Yaklaşık 10'a yakın bir şutumuz var. Rakibin iki tane isabetsiz şutu var. Tabii ki 1-0 her zaman tehlikeli. Biliyorsunuz geçen hafta 2-0 olmasına rağmen tehlikeli bir skor. Gol yenildiği zaman da deneyimimiz var önceki haftalardan. Berabere bitebiliyordu. Puan kaybımız vardı ama iyi yoldayız. Her hafta söylüyoruz. Oyuncularımız gerçekten karakter olarak, kişilik olarak, oyun olarak kendilerini maça tamamen veriyorlar. ve ekip olarak tam bir ekip olduk. Bu yolda ilerlemeye de devam edeceğiz. Daha da iyi olmayı hedefliyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah. 3 puan bizi çok sevindirdi. İnşallah bundan sonraki maçları da galip gelerek tamamlarız" dedi.

SEFER YILMAZ: ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz ise Mardin 1969 Spor'u tebrik ederek, "Şanssız bir gol yedik. Ondan sonra maça dönmek için elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Hem oyuncu değişiklikleriyle hem taktiksel değişikliklerle. Ama sonunda mağlubiyetle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tekrar onları tebrik ediyoruz. Bizim yeni bir takımız. Genç oyuncularımız çok fazla. Son hafta 3-4 tane transfer geldi. Onların da katkılarıyla takıma alışmalarıyla ilerleyen süreçte çok daha iyi Bodrumspor izleteceğimize inanıyoruz. Artık bu maçı geride bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.