Mardin 1969 Spor, Bursa Maçına Hazırlanıyor

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MARDİN 1969 Spor, Pazar günü oynanacak Bursa Nilüfer Spor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ulaş Ulusan, "Ligin ilk iki haftasında 6 puan alarak iyi bir başlangıç yaptık. Bunu Bursa Nilüfer Spor karşısında da sürdürerek 3'te 3 yapmak istiyoruz" dedi.

Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 4. Grup'un 3. haftasında 22 Eylül Pazar günü Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Bursa Nilüfer Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Kırmızı lacivertliler, Bursa Nilüfer Spor maçının hazırlıklarına Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Çalışmalar hakkında konuşan Teknik Direktör Ulaş Ulusan, "Ligin ilk iki haftasında 6 puan alarak iyi bir başlangıç yaptık. Bunu Bursa Nilüfer Spor karşısında da sürdürerek 3'te 3 yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Futbolcu grubuma inanıyorum. Bu maçta da her şeylerini sahaya yansıtacaklardır ve 3 puanı daha taraftarımıza armağan edeceklerdir. İnşallah sakatlıksız, çekişmeli ve bizim galip geldiğimiz bir müsabaka olacak" dedi.

Takım kaptanı Ahmet Teker de "Elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu maçı da kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Ligin daha henüz başı buradan aldığınız puan veya puanlar ilerisi için çok iyi. Çünkü ligin daha başı futbolcuların bir birini tanıması uyum içerisinde oynaması zaman alabiliyor. Bu süreci kayıpsız kapatırsak inanıyorum. Bir kaç hafta sonra çok farklı bir takım göreceksiniz. Takım içerisinde çok güzel bir bağ var. Hepimizin tek amacı Mardin 1969 Spor'un başarısı" diye konuştu.