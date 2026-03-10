Mardin 1969 Spor'da Cingöz ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Mardin 1969 Spor'da Cingöz ile Yollar Ayrıldı

10.03.2026 13:37
Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezonun başından bu yana zorlu bir süreçte önemli sorumluluk üstlenen Cingöz'e teşekkür edilerek, deneyimli teknik adamın karakteri, duruşu ve kulübe olan bağlılığıyla örnek bir mücadele ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknik direktörümüz Ahmet Cingöz, kulübümüzle karşılıklı görüşmeler sonucunda görevinden ayrılma kararı almıştır. Görev yaptığı süre boyunca kulübümüze verdiği emek, gösterdiği mücadele ve kattığı değerler camiamız tarafından her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cingöz de sezon başında önemli hedeflerle yola çıktıklarını anımsatarak, takımın ilk yarıda ortaya koyduğu performansla spor kamuoyunun takdirini kazandığını dile getirdi.

Haftalarca zirvede yer almanın ve şehre şampiyonluk inancı aşılamanın gururunu yaşadıklarını ancak yaşanan bazı gelişmelerin takımın saha içindeki ivmesini etkilediğini dile getiren Cingöz, "Bugün gelinen noktada camianın önünü açmak ve hedefe taze bir kanla devam edilmesini sağlamak adına görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum." ifadesini kullandı.

Cingöz, Kulüp başkanı Rıdvan Aşar, yönetim kuruluna, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

