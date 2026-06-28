Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 6 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Barış Sağır, Mehmet Manış, Mertan Caner Öztürk, Miraç Acer, Özgür Sert ve Muhammed Ali Doğan ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, futbolculara teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarılar dilendi.
Son Dakika › Spor › Mardin 1969 Spor'dan 6 Futbolcu ile Ayrılık - Son Dakika
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