05.05.2026 19:29
Mardin 1969 Spor, penaltılarda AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'u 6-5 yenerek finale çıktı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki play-off 1'inci tur rövanş maçında konuk ettiği AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'u penaltılarda 6-5 yenen Mardin 1969 Spor, finale yükseldi.

Mardin 1969 Spor, play-off 1'inci turda 0-0 biten ilk maçın rövanşında AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaştı. Mardin 21 Kasım Şehir stadında oynanan maçı Ümit Öztürk yönetti. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serdar Orman Akarsu ve Samet Özkul yaptı. Mardin 1969 Spor maça, Ömer Kahveci, Miraç Acer, Mustafa Şengül, Yalçın Kılınç, Nafican Yardımcı, Şahverdi Çetin, Barış Sağır, Ahmet Ülük, Bünyamin Balat, Mert Miraç Altındaş, Mertan Caner Öztürk ilk 11 ile çıktı. Maça etkili başlayan Mardin 1969 Spor oyunu rakip alana yığarak pozisyonlar yakaladı. Mardin 1969 Spor'un ilk yarıda bir pozisyonda attığı gol faul nedeniyle iptal edildi. İlk yarının son anlarında Mertan Caner Öztürk'ün kafa vuruşunu kaleci çıkardı. İlk yarıda gol olmayınca taraflar soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. İkinci yarıda AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu Ali Han Tunçer, bir pozisyonun ardından Mardin 1969 Spor taraftarlarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından taraftarlar sahaya yabancı madde attı. İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Mardin 1969 Spor'da teknik direktör Bülent Akan, oyuna Abdullah Aydın, Melih İnan ve Mehmet Danış'ı sürdü. Kalan sürede başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinde de karşılıklı pozisyonlara rağmen gol olmadı. Dakika 114'te AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ömer Kahveci kurtardı. İkinci uzatma devresinde de gol olmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Mardin 1969 Spor, penaltılarda 6-5'lik skorla finale yükseldi.

Maç sonu taraftarlar ve oyuncular büyük sevinç yaşadı. Protokol de oyuncu ve taraftarın sevincine ortak oldu. Bazı futbolcuların gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü. Mardin Spor, finalde Muş Spor ile karşılaşacak.

Öte yandan stadyuma giremeyen taraftarlar maçı çatılarda ve evlerin balkonlarında izledi.

VALİ TUNCAY AKKOYUN DA MAÇI İZLEDİ

Maçı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak da izledi.

Kaynak: DHA

