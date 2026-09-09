Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmanda futbolcular, yenilenme ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cingöz, Bodrum FK karşısında elde edilen galibiyetin önemine değindi.

Bodrum FK karşılaşmasının zor geçeceğini önceden bildiklerini belirten Cingöz, rakibin kompakt ve dirençli bir takım olduğunu ifade etti.

Takımının her hafta gelişim gösterdiğini vurgulayan Cingöz, oyun gücünü artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Alagöz Holding Iğdır FK maçının da zorlu geçeceğini dile getiren Cingöz, şunları kaydetti:

"Çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Çok kıymetli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz. Iğdır deplasmanında puan ya da puanlar almak her zaman iyidir ama hedefimiz tabii ki üç puan."

Hakem kararlarına da değinen Cingöz, "Önceki haftalarda yaşanan puan kayıplarında bazı hakem kararları etkili oldu. Biz takımlar olarak sahaya büyük bir emek ve mücadele koyuyoruz. Maça direkt etki edebilecek pozisyonlar canımızı yakıyor. Biraz daha dikkat edilmesini rica ediyorum." diye konuştu.