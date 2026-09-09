Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı

Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Ahmet Cingöz, zorlu geçeceğini belirttiği maçta hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmanda futbolcular, yenilenme ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cingöz, Bodrum FK karşısında elde edilen galibiyetin önemine değindi.

Bodrum FK karşılaşmasının zor geçeceğini önceden bildiklerini belirten Cingöz, rakibin kompakt ve dirençli bir takım olduğunu ifade etti.

Takımının her hafta gelişim gösterdiğini vurgulayan Cingöz, oyun gücünü artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Alagöz Holding Iğdır FK maçının da zorlu geçeceğini dile getiren Cingöz, şunları kaydetti:

"Çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Çok kıymetli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz. Iğdır deplasmanında puan ya da puanlar almak her zaman iyidir ama hedefimiz tabii ki üç puan."

Hakem kararlarına da değinen Cingöz, "Önceki haftalarda yaşanan puan kayıplarında bazı hakem kararları etkili oldu. Biz takımlar olarak sahaya büyük bir emek ve mücadele koyuyoruz. Maça direkt etki edebilecek pozisyonlar canımızı yakıyor. Biraz daha dikkat edilmesini rica ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ahmet Cingöz, Trendyol, Mardin, Futbol, Eylül, Iğdır, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu

21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
20:50
Canlı anlatım: Lizbon’da ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Lizbon'da ikinci gol geldi
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 22:40:44. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement