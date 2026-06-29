Mardin 1969 Spor Kamp Yapıyor

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Gerede ilçesi Esentepe mevkisindeki bir otelde kampa giren Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde başladı. Günde çift antrenman programı uygulayan kırmızı-lacivertli ekipte ilk çalışmaya 30 futbolcu katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve düz koşunun ardından kondisyon, istasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde fiziksel dayanıklılığı artırmayı hedefleyen Mardin 1969 Spor Gerede kampında hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürecek. Mardin 1969 Spor'un, 10 Temmuz'a kadar Gerede'de kamp çalışmalarına devam edecek.