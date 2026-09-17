Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçı hazırlığını Hamzabeyli'de sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçı hazırlığını Hamzabeyli'de sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçı hazırlığını Hamzabeyli\'de sürdürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Hamzabeyli Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetimindeki idman, atletik koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maçla tamamlandı.

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-lacivertliler, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı müsabaka için teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabeyli Tesisleri'nde toplandı. Atletik koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

'KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, "Çok iyi bir takıma karşı pazar günü kendi evimizde iyi bir mücadele vereceğiz. Şu an lider durumdalar. Çok kıymetli oyuncu grubuna sahip, takım olarak büyük bir camia. Ama biz de iyi takımız. Pazar günü kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Kaynak: DHA
Ahmet CingözKayserisporMardinFutbolEylülPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
17:11
Bilal Erdoğan’ın Arda Güler heyecanı
Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 17:25:05. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçı hazırlığını Hamzabeyli'de sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement