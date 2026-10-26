Mardin 1969 Spor, Manisa FK\'yı 2-1 yendi; Nusaybin\'deki kazada ölen 6 kişi anıldı

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig 12'nci hafta maçında sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi.

Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Hakem Hakan Ülker yönetirken, yardımcılıklarını ise Mahmut Gülle ve Mehmet Eren Küçükkeçeci üstlendi.

Teknik Direktör Ivaylo Petev yönetimindeki Mardin 1969 Spor, maça Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Kayode, Uğur Adem Gezer, Adem Kabak, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir, Baba Alhassan, Wilks, Teklic ve Dimitrov 11'i ile çıktı.

Yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk maçına çıkan Manisa ekibi ise Vedat, Osman Kaynak, Herelle, Atakan, Sylla, Lindseth, Benrahou, Kadir Kaan Yurdakul, Anziani, Ada ve Toure ile sahada yer aldı.

Nusaybin'de yaşanan kazada hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi için maç öncesi saygı duruşunda bulunurken, Mardin Spor futbolcular ailenin acısını paylaşmak için siyah kol bandı ile sahaya çıktı.

Maça etkili başlayan ev sahibi takım, üst üste girdiği pozisyonların ardından 18'inci dakikada Uğur Adem Gezer, bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi. 26'ıncı dakika ise penaltı kararı sonrası Anziani'nin golüyle Manisa FK durumu 1-1'e getirdi. Maçın 44'üncü dakikasında ise Kayode, ısrarlı takibi sonrası kalecinin hatasını affetmeyerek durumu 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya Mardin Spor kontrollü başlarken, konuk takım ise beraberlik golü aradı. İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.