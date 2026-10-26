Mardin 1969 Spor, Manisa FK'yı 2-1 yendi; Nusaybin'deki kazada ölen 6 kişi anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin 1969 Spor, Manisa FK'yı 2-1 yendi; Nusaybin'deki kazada ölen 6 kişi anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Manisa FK\'yı 2-1 yendi; Nusaybin\'deki kazada ölen 6 kişi anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig 12'nci hafta maçında sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. Nusaybin'deki kazada hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi için maç öncesi saygı duruşu yapıldı, Mardin Spor siyah kol bandıyla sahaya çıktı.

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig 12'nci hafta maçında sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi.

Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Hakem Hakan Ülker yönetirken, yardımcılıklarını ise Mahmut Gülle ve Mehmet Eren Küçükkeçeci üstlendi.

Teknik Direktör Ivaylo Petev yönetimindeki Mardin 1969 Spor, maça Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Kayode, Uğur Adem Gezer, Adem Kabak, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir, Baba Alhassan, Wilks, Teklic ve Dimitrov 11'i ile çıktı.

Yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk maçına çıkan Manisa ekibi ise Vedat, Osman Kaynak, Herelle, Atakan, Sylla, Lindseth, Benrahou, Kadir Kaan Yurdakul, Anziani, Ada ve Toure ile sahada yer aldı.

Nusaybin'de yaşanan kazada hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi için maç öncesi saygı duruşunda bulunurken, Mardin Spor futbolcular ailenin acısını paylaşmak için siyah kol bandı ile sahaya çıktı.

Maça etkili başlayan ev sahibi takım, üst üste girdiği pozisyonların ardından 18'inci dakikada Uğur Adem Gezer, bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi. 26'ıncı dakika ise penaltı kararı sonrası Anziani'nin golüyle Manisa FK durumu 1-1'e getirdi. Maçın 44'üncü dakikasında ise Kayode, ısrarlı takibi sonrası kalecinin hatasını affetmeyerek durumu 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıya Mardin Spor kontrollü başlarken, konuk takım ise beraberlik golü aradı. İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
Mardin 1969 SporNusaybinFutbolManisaMardinÇocukSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar İngiliz kulübünün tesislerinde skandal eğlence: Sınırları aştılar
İbrahim Tatlıses’in klibindeki güzeldi Yıllar sonra ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
22:31
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi
Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
22:16
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
22:15
Maça damga vuran kare Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
21:39
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
21:36
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
21:17
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
20:31
Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üste
Canlı anlatım: Dev derbide goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 22:37:50. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Manisa FK'yı 2-1 yendi; Nusaybin'deki kazada ölen 6 kişi anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei