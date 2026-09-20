Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor'a Moreno'nun 68'deki golüyle 1-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor'a Moreno'nun 68'deki golüyle 1-0 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor\'a Moreno\'nun 68\'deki golüyle 1-0 yenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig'in 8'inci haftasında Mardin 1969 Spor, Artuklu'daki Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Metro Holding Kayserispor'a 1-0 yenildi. Kayserispor, 68'inci dakikada Moreno'nun golüyle öne geçti ve kalan dakikalarda başka gol olmadı.

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci hafta maçında konuk ettiği Metro Holding Kayserispor'a 1-0 yenildi.

Artuklu ilçesindeki Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda 20.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkuses yönetirken, yardımcılıklarını ise Güner Mumcu Taştan ile Burak Sami Şad yaptı. Mardin 1969 Spor mücadeleye Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic, Kayode, Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı, Wilks ve Teklic 11'i ile çıktı. Metro Holding Kayserispor, Gökhan Değirmenci, Tabidze, Semih Güler, Murat Uçar, Sinan Kurt, Benhur Keser, Moreno, Camara, Görkem Sağlam, Cenk Şen ve Sulejmannov 11 ile sahada yer aldı.

Her iki takımda maça kontrollü olarak başlarken, karşılıklı ataklara rağmen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Maçın 68'inci dakikasında Kayserispor'dan Moreno'nun ayağından bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç bu şekilde sona erdi.

Kaynak: DHA
Metro HoldingKayserisporArtukluMardinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Paranın efendisiyim“ deyip kadın muhabirlere saldırdı Şehir eşkıyası tutuklandı "Paranın efendisiyim" deyip kadın muhabirlere saldırdı! Şehir eşkıyası tutuklandı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Eğlence kabusa döndü 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Fidan’dan Riyad’a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok Fidan'dan Riyad'a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok
Manisa’da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı
Trump tatili yarıda kesti Husi saldırısı sonrası kritik karar masada Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
Riyad için tarihi gece Husiler ilk kez başkenti hedef aldı Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı
23:10
İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’a indi BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
22:41
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti
22:21
Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler
Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler
22:03
Fon soruşturmasında İsviçre’deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
Fon soruşturmasında İsviçre'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
22:01
Beşiktaş, Diyarbakır’da kayıp Süper Lig’in yeni lideri Amedspor
Beşiktaş, Diyarbakır'da kayıp! Süper Lig'in yeni lideri Amedspor
21:07
“Pişman mısınız“ sorusuna Kılıçdaroğlu’ndan manidar cevap
"Pişman mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 23:25:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor'a Moreno'nun 68'deki golüyle 1-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement