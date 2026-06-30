Mardin 1969 Spor, Muammer Denizhan Taşkan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Muammer Denizhan Taşkan'ı kadrosuna kattı

30.06.2026 13:46
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Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki Muammer Denizhan Taşkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Muammer Denizhan Taşkan'ın tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Muammer Denizhan Taşkan ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Muammer Denizhan Taşkan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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