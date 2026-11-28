Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Mardin 1969 Spor maçının ardından, "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Muğlaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "Öncelikle buraya böyle skorla gelmek güzel. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bir toparlanmaya ayağa kalkmaya ihtiyacımız vardı. Böyle skorlar alıp mağlup olduktan sonra üç hafta üst üste. Çok şükür oyuncularım çok ciddi mücadele ettiler, muhteşem oynadık bence. Oyunun iki yönünde çok güçlü oynadık. Hafta başından beri bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Batman'da bunu aradık. Bugün burada olması, Muğla'da olması bizim açımızdan çok değerli. 21 puanı bulduk. İnşallah bu duyguyu kaybetmeden, böyle devam ederiz diye umut ediyorum. Ama oyuncularımı canı yürekten tebrik ediyorum. Çok kolay bir şey değildir. Futbolcu için, antrenör için iyi başladığınız bir ligde yüksek skorlarla aldığınız mağlubiyetler sizi biraz yıpratıyor, öz güveninizi kaybettiriyor, psikolojinizi bozuyor. Ve ona rağmen buradan ayağa kalktıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah devam eder. Kalan maçlarda da devre arasına kadar iyi sonuçlar alıp aşağılardan uzaklaşalım diye temenni ediyorum. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehrin desteğine ihtiyacımız var"

Muğlaspor'un ilk defa bu ligde oynadığını vurgulayan Koşukavak, "Biraz şehrin ilgisine ihtiyacımız var, desteğine ihtiyacımız var. Kolay bir lig değil. Başkan da hafta içi söyledi. Bu lig çok değerli. Bu lige adapte olmak, bu ligin takımı olmak Muğla gibi bir şehrin bu ligde takım olması çok değerli ve kıymetli. Bunu hep beraber sizden ricam, ben her taraftan anlatmaya gayret sarf ediyorum. Sizden de rica ediyorum. Bunları dillendirirsek, hem maddi hem manevi hem de derin yapılanmayla alakalı ben bir Ege çocuğuyum. Çok da aidiyetli bir antrenörüm. Bunu çok samimi ve içten söylüyorum. Ben sonuçta bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Ama bu lig çok kıymetli ve çok değerli. Muğlaspor da bu lige çok yakışıyor. Biraz daha topyekun herkesin işin içinde olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.