Mardin 1969 Spor sahasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor sahasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Bodrum FK'yı 1-0 yendi. Teklic'in 52. dakikadaki golüyle galibiyete uzanan Mardin 1969 Spor, evinde önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: 21 Kasım

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Arif Dilmeç, Çağrıcan Pazarcıklı

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 90+3 Şahverdi Çetin), Kayode (Dk. 78 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 90+3 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Alhassan, Wilks (Dk. 67 Denizhan Taşkan), Teklic (Dk. 78 Adem Kabak)

Bodrum FK: Sousa, Mustafa Erdilman (Dk. 63 Moreira), Ege Bilsel (Dk. 84 Kerem Kayaarası), Loshaj (Dk. 72 Adem Metin Türk), Ege Arslan (Dk. 63 Aboubakar), Yusuf Sertkaya, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Providence (Dk. 46 Fernando)

Gol: Dk. 52 Teklic (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Providence, Dk. 90+1 Fernando (Bodrum FK), Dk. 31 Uğur Adem Gezer, Dk. 38 Teklic, Dk. 58 Alhassan, Dk. 86 Osman Yıldırım (Mardin 1969 Spor)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

Trendyol, Bodrum, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor sahasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor sahasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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