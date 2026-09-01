Mardin 1969 Spor, Sivasspor deplasmanında 3 puan peşinde: Ahmet Cingöz maça kilidi kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969 Spor, Sivasspor deplasmanında 3 puan peşinde: Ahmet Cingöz maça kilidi kazandı

Mardin 1969 Spor, Sivasspor deplasmanında 3 puan peşinde: Ahmet Cingöz maça kilidi kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Mardin 1969 Spor, yarın saat 20.00'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Ahmet Cingöz, son dakikada Vanspor'a 2 puan bıraktıklarını hatırlatarak, Sivas'tan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Rakibin güçlü ve tecrübeli bir takım olduğunu belirten Cingöz, mücadelelerini kazanmak için ortaya koyacaklarını ifade etti.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 5'inci hafta maçında Sivasspor'a konuk olacak Mardin 1969 Spor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ahmet Cingöz, "Zor bir deplasman olacak ancak hedefimiz 3 puan" dedi.

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 5'inci haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Mardin ekibi, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik direktör Ahmet Cingöz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hafta sonu Vanspor karşısında üstün oynadıklarını, ancak son dakikada 2 puanı bıraktıklarını hatırlatan Cingöz, "Maça kesinlikle kazanmak için çıktık. Mücadele boyunca galibiyeti isteyen taraf olduk. Ancak futbolda bazen iyi oynamak yetmeyebiliyor. Son dakikada yediğimiz golle galibiyeti kaçırdık" diye konuştu.

Rakibin savunma anlayışına karşı pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirten Cingöz, buna rağmen kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını kaydetti. Cingöz, Vanspor'a da ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik etti.

AHMET CİNGÖZ: SİVAS'TAN GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ

Vanspor maçını geride bıraktıklarını ve tüm dikkatlerini Sivasspor karşılaşmasına çevirdiklerinin altını çizen Cingöz, "Sivasspor geçmişte Süper Lig'de mücadele etmiş, güçlü ve tecrübeli bir takım. Bunun farkındayız. Biz de hazırlıklarımızı buna göre sürdürüyoruz. Sivas'tan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Ancak bizim asıl hedefimiz galibiyet. İnşallah sahadan istediğimiz sonuçla ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ahmet Cingöz, Sivasspor, Trendyol, Mardin, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Sivasspor deplasmanında 3 puan peşinde: Ahmet Cingöz maça kilidi kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor Anne Biçer’in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Girne’deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı
Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha

14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:25
Adli yıl açılışı töreni başladı
Adli yıl açılışı töreni başladı
14:25
Galatasaray’ın yeni golcüsü İstanbul’da İşte ilk sözleri
Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 14:43:38. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Sivasspor deplasmanında 3 puan peşinde: Ahmet Cingöz maça kilidi kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement