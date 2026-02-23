Mardin 1969 Spor'un Ceza Süresi Kısaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor'un 3 maçlık seyircisiz oynama cezası 2 maça düşürüldü.
Kulübün açıklamasında daha önce verilen 3 resmi müsabakanın seyircisiz oynanması cezasının 2 maça indirildiği ve cezanın tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, "1 Mart 2026 Pazar günü saat 13.00'te 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak Mardin 1969 Spor-Adanaspor karşılaşmasında seyircisiz oynama kararı kaldırılmıştır. Taraftarımız tribündeki yerini alacaktır." ifadesine yer verildi.
