Mardin 1969'un hocası Petev, 4-2'lik yenilgide basit goller gördüklerini söyledi - Son Dakika
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Mardin 1969'un hocası Petev, 4-2'lik yenilgide basit goller gördüklerini söyledi

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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 4-2 yenildi. Teknik Direktör Ivaylo Petev, iyi performansa rağmen kalelerinde basit goller gördüklerini ve bu maçtan çıkarılacak dersler olduğunu söyledi.

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, 4-2'lik skorla mağlup oldukları Esenler Erokspor maçından çıkarılacak dersler ve öğrenilecek şeyler olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 4-2 yenildi. Maçın ardından Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir maç oynamalarına karşın mağlup olduklarını belirten Petev, "Açıkçası, bu akşam konuşmak çok kolay değil. Neden? Buraya geldiğimizden beri bence en iyi maçımızı oynadık, çok şanslar bulduk, çok da gol pozisyonuna girdik ve bütün bunları yaparken kalemizde dört gol gördük. Genel olarak kalemizde çok basit goller gördük. Baktığımız zaman takımımız, oyuncularım çok iyi performans sergilediler. Oyuncularımın performansından ötürü mutlu olduğumu söyleyebilirim. Her şeyi yaptık, özellikle ilk yarıda çok şans oluşturduk, maç genelinde baktığımızda üç veya dört gol atacak kadar pozisyonları ürettik ama başaramadık. Tabii bu maçtan çıkarılacak dersler, öğreneceğimiz şeyler var. Çünkü bu yaşadığımız durum, bu sonuç normal değil, bu şekilde olmamalıydı bu maçın sonucu. Çünkü dediğimiz gibi kontrol bizdeydi, özellikle ikinci yarıda tamamen bizde diyebiliriz ve kalemizde dört gol görmüş olduk sonuç olarak" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Mardin 1969 SporIvaylo PetevTrendyolEsenlerMardinSporSon Dakika

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