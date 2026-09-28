Mardin'de Avrupa Spor Haftası töreni başladı, Vali Akkoyun madalya takdim etti - Son Dakika
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Mardin'de Avrupa Spor Haftası töreni başladı, Vali Akkoyun madalya takdim etti

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Mardin\'de Avrupa Spor Haftası töreni başladı, Vali Akkoyun madalya takdim etti
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Mardin'de Avrupa Spor Haftası açılış töreni Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Vali Tuncay Akkoyun, Türkiye Yüzyılı'nın sporun ve sporcuların da yüzyılı olacağını söyledi; milli sporcu Elif Berfin Altun ise sporun kendisi için özel bir yolculuk olduğunu anlattı.

MARDİN'de 'Avrupa Spor Haftası' kapsamında açılış töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda 'Avrupa Spor Haftası' açılış töreni düzenlendi. Törene Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Müdürü Vidmantas Ruplys, Alman Kalkınma Bankası Portföy Yöneticisi Fabian Nguyen, kurum müdürleri, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

TUNCAY AKKOYUN: TÜRKİYE YÜZYILI, SPORUN VE SPORCULARIMIZIN DA YÜZYILI OLACAKTIR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, halk oyunları gösterisiyle devam etti. Vali Akkoyun, açılış töreninde dereceye giren sporculara da madalyalarını takdim etti. Açılış töreninde konuşan Vali Akkoyun, sporun birleştirici ve iyileştirici yönüne vurgu yaparak, şöyle dedi:

" Mardin'imiz, köklü geçmişinden zengin bir medeniyet, kültür ve tarih mirası devralmıştır. Mardinliler, yüzyıllardır farklı inançlar ve kültürler ile hoşgörü içerisinde, kardeşçe ve huzur içerisinde yaşamaktadırlar. Sporun evrensel dili de bu kardeşlik iklimini daha da güçlendirmektedir. Çocuk, genç, yaşlı, profesyonel, amatör veya dezavantajlı insanların sporu hayatına dahil edip atacağı küçük adımlar, yarının sağlıklı nesillerini şekillendirecek büyük adımlara dönüşecektir. Türkiye Yüzyılı; sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitime, sağlığa, kültüre ve turizme kadar her alanda olduğu gibi sporun ve sporcularımızın da yüzyılı olacaktır."

ELİF BERFİN ALTUN: SPOR BENİM İÇİN ÖZEL BİR YOLCULUK

Atıcılıkta 30'dan fazla şampiyonluğu ve 17 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun ise sporun kendisi için özel bir yolculuk olduğunu ifade ederek, "Bugün burada Avrupa Spor Haftası kapsamında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Benim için spor yalnızca madalya kazanmak ve yarışmalara katılmak değil; kendimi tanımak, geliştirmek ve hayallerime ulaşmak için çıktığım çok özel bir yolculuk. Atıcılık sporuna çok küçük yaşlarda başladım. Bu süreçte disiplinli çalışmayı, sabretmeyi, hedeflerime odaklanmayı ve karşılaştığım zorluklar karşısında mücadele etmeyi öğrendim. 2025 yılında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek sola kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu oldum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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