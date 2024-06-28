Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları Açıldı

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Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmeleri için "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları" ve "Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları Projeleri"nin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Kayıtlar ile ilgili bilgi veren Akkoyun, Gençlik Yaz Okullarına 11-14 yaş grubu ve 15-18 yaş grubundaki çocukların 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında İl Müdürlüğüne bağlı tüm gençlik merkezlerinde kayıt yapabileceklerini ifade etti.

"Ülkemiz son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sanata, sağlıktan spora birçok alanda önemli gelişmeler ve ilerlemeler kat etmektedir" diyen Vali Akkoyun, şöyle konuştu:

"Lisanslı sporcu sayısı 2002 yılında 172 iken, 2024 yılında 81 bin 112 yükselmiştir. Tesis sayıları 2002 yılında 6 iken, 2024 yılında 76'ya çıkarılmıştır. Antrenör sayımız 2002 yılında 13 iken 2024 yılında 328'e çıkarılmıştır. 2002 yılında Mardin'imizde 1 gençlik merkezi varken bugün ilçelerimiz dahil 9 gençlik merkezimiz gençlerimize hizmet vermektedir. 2002 yılında gençlik merkezlerimizde 250 kayıtlı öğrenci varken bugün 73 bin 587 evladımız devletimizin imkanlarından istifade etmektedir. 2002 yılında ilimizde 2 milli sporcu varken bugün devletimizin sunduğu imkanlarla keşfedilen Mardinli 43 kardeşimiz uluslararası arenada ülkemizi gururlandırmaktadır. A Milli futbol takımına da buradan başarılar diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise, spor okullarının öneminin çok büyük olduğuna değinerek, "Geniş kitlelere yayılması açısından çok önemli görüyoruz. Yaklaşık 20 branşta branşta Mardin'de spor okullarından Mardinli çocuklarımıza hizmet edeceğiz. Son zamanlarda Mardin'de sporcu sayısı arttı hem ulusal hem de uluslararası derecelerin gelmesi bizi çok sevindirdi" dedi. - MARDİN