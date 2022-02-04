Mardinli atlet koşarak yakalayamadığı başarıyı yürüyerek elde etti

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Antalya'da yapılan Spor Toto Atletizm Yürüyüş Milli Takım Seçme Yarışmasında U18 yıldızlar kategorisinde 10 kilometrede Türkiye ikinciliği elde eden 16 yaşındaki Şeyhmus??????? Çapat, Balkan ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonasına hazırlanıyor.

Kızıltepe ilçesinde esnaf bir ailenin çocuğu olan lise öğrencisi Çapat, 11 yaşında başladığı krosta birçok yarışmaya katıldı. İstediği başarıyı yakalamayan Çapat, antrenörlerinin yönlendirmesiyle yürüyüş sporuna yöneldi.

Yürüyüşte, Antalya'da yapılan Spor Toto Atletizm Yürüyüş Milli Takım Seçme Yarışmasında U18 yıldızlar kategorisinde 10 kilometrede Türkiye ikinciliği elde eden 16 yaşındaki Şeyhmus??????? Çapat, Yeni Kızıltepespor takımında, Balkan ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası için ter döküyor.

Çapat, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini belirterek, ilkokul 5. sınıfta beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığı koşuda birçok yarışmalara katıldığını söyledi.

"Krosta derece yapamadım. Antrenörüm krosta derece yapamadığımı ve beni yürüyüşe almak istediğini söyledi. Antrenörüm sayesinde çalışmalara başladım." diyen Çapat, ilk başlarda zorlandığını, sonra kendisini geliştirerek yarışmada derece elde ettiğini belirtti.

"Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim"

Geçen hafta düzenlenen yarışmada, Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çapat, Balkan ve Avrupa şampiyonalarına hazırlandığını, Balkan Şampiyonası'na 9 Nisan'da katılacağını, sonra da Avrupa Şampiyonası'nda yer alacağını bildirdi.

Her 2 şampiyonada iyi derecelere elde etmek isteğini ifade eden Çapat, şöyle konuştu:

"Hedefim şampiyonalarda birinci olmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bana güvenen aileme, antrenörüme ve arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Bakanlığımız ve Kaymakamımız çok destek verdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar bana inanıyor. Ben de bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim."

"Avrupa'dan madalya ile döneceğiz"

Çapat'ın antrenörü İbrahim Halil Erkan da Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Kaymakamlığın gençlere önemli destekler sağladığını söyledi.

Daha önce kros müsabakalarına katılan Çapat'ın yürüyüşte başarılı olduğunu aktaran Erkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeteneğini keşfettik ve o da kendisini geliştirdi. Yürüyüşte geçen sene Türkiye 4. oldu. Hedefler belirledik. Son yarışmada Türkiye ikincisi oldu. Hem Avrupa hem de Balkan seçmelerini geçti. Nisan ayında düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Akabinde temmuz ayında da Avrupa Şampiyonası olacak. Şeyhmus yetenekli bir sporcumuz. Avrupa'dan madalya ile döneceğiz."

Antrenör Ahmet Turan da Çapat gibi yetenekli sporcuların iyi yere gelmeleri için çalıştıklarını dile getirdi.

Yürüyüşe başlayan sporculardan Hayrunnisa Aydoğan da Çapat'ın başarısının kendilerini motive ettiğini anlatarak, "Dilerim ki biz de aynı başarıyı gösteririz." dedi.