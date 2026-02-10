Mardinli Jorge Jesus\'un saha kenarındaki tarzı olay oldu

Mardin Kızıltepe 47 Spor'un teknik direktörü Veysi Altun, saha kenarındaki görüntüsü ve enerjik tavırlarıyla gündem oldu.

SAHA KENARINDA YOĞUN TEMPO

Veysi Altun'un maç boyunca kulübeden sık sık ayağa kalkması, oyuncularına anlık direktifler vermesi ve oyunun içine yüksek tempoyla dahil olması dikkatlerden kaçmadı. Bu yönüyle Altun, yalnızca takımıyla değil, saha kenarındaki yönetim tarzıyla da öne çıktı.

GÜNDEM OLDU

Altun'un stilinin Jorge Jesus'a benzetilmesi kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Futbolseverler, teknik direktörün mimikleri ve saha içi tepkilerinin ünlü teknik adamla olan benzerliğine dikkat çekti.