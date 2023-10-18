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"Açıklamaları aptalca" diyen Balotelli, Ibrahimovic'e çok sert çıkıştı - Son Dakika

"Açıklamaları aptalca" diyen Balotelli, Ibrahimovic'e çok sert çıkıştı

Son Güncelleme: 18.10.2023 17:20

Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic'in kendisi hakkında yaptığı eleştirilere, "Bu biraz aptalca bir açıklama. Şimdi de kendini Tanrı sanan garip bir karakter oldu. Ibrahimovic için üzgünüm ama o büyük bir s.." şeklinde yanıt verdi.

Adana Demirspor'da forma giyen yıldız futbolcu Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic'in kendisi için yaptığı eleştirilere sert şekilde yanıt verdi.

"KENDİNİ TANRI GİBİ SANIYOR"

Balotelli, "Bana sebepsiz yere böyle saldırması çok garip. Leao'nun dahice hareketleri olduğu konusunda tamamen aynı fikirdeyim ama tribünlere oynamaktan bahsederken neyi kastettiğini tam olarak anlayamadım. Bunu söyleme şekli beni rahatsız etti. Herkesin kendi fikirleri olabilir. Ronaldo'nun Maradona'dan daha iyi olduğunu düşünebilirim, oyuncuları karşılaştırabilirsiniz ama onun yaptığı gibi değil. Sahada bana yaptığı yardımlar için ona her zaman teşekkür ettim ama bu biraz aptalca bir açıklama. Şimdi de kendini Tanrı sanan garip bir karakter oldu" dedi.

"O BÜYÜK BİR S.."

Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Ibrahimovic için üzgünüm ama o büyük bir s.. Bana dünyanın en iyilerinden biri olma şansını kaçırdığımı söyleyebilir, bu doğru. Bizim yeteneğimize sahip çok az kişi var. Ona göre çok daha fazlasını yapmalıydım ve haklı da. Altın Top bile kazanabilirdim" ifadelerini kullandı.

IBRAHIMOVIC NE DEMİŞTİ?

Ibrahimovic, Balotelli hakında "Genç bir çocuğun yeteneğini kullanma şansı varken fırsatları kaçırması utanç verici. Balotelli'nin birçok fırsatı vardı ve hepsini kaçırdı. Gerçek bu. Rafael Leao ise Balotelli gibi değil, kaçırdığı topuk vuruşu dahiyane bir şey. Eğer böyle bir gol atarsa, o bir dahi olur ve bu hareket bile Leao'nun neden orada olduğunu ve Balotelli'nin neden tribünlere oynadığını anlamanızı sağlıyor" demişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor 'Açıklamaları aptalca' diyen Balotelli, Ibrahimovic'e çok sert çıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Açıklamaları aptalca" diyen Balotelli, Ibrahimovic'e çok sert çıkıştı - Son Dakika
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