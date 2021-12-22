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Markus Eder, serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı - Son Dakika

Markus Eder, serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı

22.12.2021 11:43

- Markus Eder, serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı İtalyan kayakçı Markus Eder, 'The Ultimate Run' projesiyle serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı.

- Markus Eder, serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı

İSTANBUL - İtalyan kayakçı Markus Eder, 'The Ultimate Run' projesiyle serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı.

Red Bull sporcusu Markus Eder, 2 yıllık bir proje olan 'The Ultimate Run' ile serbest kayağın kurallarını adeta yeniden yazdı. İtalyan kayakçı, dağlık arazide, yamaçlarda, buz mağaralarında, yarıklarda ve kalelerde kayarak benzerine az rastlanır aksiyon görüntülerinin çıkmasını sağladı.

2012 yılında Dünya Heli Challenge'ta birinciliği elde eden Eder, 2014 yılında Sochi'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda da yer aldı. 2019 yılında Freeride Dünya Turu'nu şampiyonlukla noktalayan Markus Eder, son 2 yılda The Ultimate Run projesi üzerinde çalıştı.

Markus Eder, serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı
Markus Eder, serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı
Markus Eder, serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı
Markus Eder, serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı

Redbull, İtalyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Markus Eder, serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı - Son Dakika Spor


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