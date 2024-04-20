- Markus Gisdol: "İnanılmaz bir maç oldu, 3 topumuz direkten döndü"

Hikmet Karaman: Beraberlik normal sonuç

Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da galibiyete gidebilecek pozisyonlar olduğunu ve beraberliğin normal bir sonuç olduğunu belirtti. Karaman, takımının iyi bir maç çıkardığını ve özellikle ilk yarıda topa sahip olan taraf olduklarını ifade etti. Ayrıca, Samsunspor'un son dakikalarda önemli bir pozisyon yakaladığını ve her iki takımın da puanlarını koruduğunu söyledi.