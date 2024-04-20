- Markus Gisdol: "İnanılmaz bir maç oldu, 3 topumuz direkten döndü"
SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Adana Demirspor maçının inanılmaz bir maç olarak nitelendirerek, 3 toplarının direkten döndüğünü vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu. Galibiyeti kaçıran taraf olduklarına değinen Gisdol, 3 puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. Kazanmak için son ana kadar savaştıklarını ifade eden Markus Gisdol, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İlk yarıda iyi oynadık ama gol bulamadık. Performanstan memnundum ama skordan değildim. Çok basit bir gol yedik. Soyunma odasında iyi oynadığımızı söyledim. Konsantrasyon kaybı istemedim. Rakibimize de çok kontra pozisyonu verdik. 75'den sonra baskıyı arttırdık ve golü bulduk. İnanılmaz bir maç oldu. 3 direkten dönen topumuz vardı. Şans biraz yanımızda olsaydı kazanabilirdik. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.
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Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, evinde Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından şansın yanlarında olsa galibiyetle sahadan ayrılacaklarını söyledi. Gisdol, zorlu bir rakiple karşılaştıklarını ve oyuncularının iyi oynadığını belirtti. Kontratıyla ilgili soruya ise geleceğiyle ilgili açıklama yapmak istemediğini ifade etti.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da galibiyete gidebilecek pozisyonlar olduğunu ve beraberliğin normal bir sonuç olduğunu belirtti. Karaman, takımının iyi bir maç çıkardığını ve özellikle ilk yarıda topa sahip olan taraf olduklarını ifade etti. Ayrıca, Samsunspor'un son dakikalarda önemli bir pozisyon yakaladığını ve her iki takımın da puanlarını koruduğunu söyledi.
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