- Markus Gisdol: "Oynadığımız her maçtan puan ya da puanlar çıkarmamız lazım"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, puan cetvelindeki konumları gereği oynadıkları her maçtan puan ya da puanlar çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile devam etti. Karşılaşma öncesinde Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundular.

Konyaspor ve Alanyaspor maçında kaybedilen puanları ve oyunu değerlendiren Markus Gisdol, "Diğer kulüplerde olduğu gibi bizim de problemimiz Afrika Kupası'na giden oyuncularımız. Teknik ekip olarak bu dönemde çok akıllı olmamız lazım. Özellikle bu dar takvimde peş peşe oynayacağımız maç olacak. Bu süreçte her oyuncuya çok ihtiyacımız olacak. Alanyaspor maçının ilk 15 dakikası çok iyi oynadık. Daha sonra yapımızı kaybettik. Bunun sorumlusu sadece bek oyuncularımız değildi. Rakibe yeterli baskıyı kuramadık. Hatalarımızdan ders almamız lazım. Takımla da bununla alakalı konuştuk. Alanyaspor maçı bize iyi bir ders olacaktır. Sağ bek ve sol bek pozisyonunda olan oyuncularımızın sakatlık problemleri var. Bu sorunu kısa sürede çözmemiz lazım. Sağ bek için 4 oyuncumuz vardı ve hepsinin o maçta oynamayacak durumda olması normal bir durum değildi. Umarım bir daha böyle bir şey tekrar etmeyecek" dedi.

"Oynadığımız her maçtan puan ya da puanlar çıkarmamız lazım"

Bundan sonraki süreçte tüm maçlardan puan ya da puanlar çıkarmaları gerektiğinin altını çizen Gisdol, "Konyaspor maçından önce kazanmak için oynamıştık. Ama rakibiniz için güzel bir gün ise ve iyi bir oyun oynuyorsa maç esnasında kazanacağınızı hissedemiyorsanız, kötü oynadığınız bir karşılaşmada 1 puan almak iyidir. Önemli olan oynadığımız her maçtan puan alabilmek. Bu bazen 1 bazen de 3 puan olabilir. 3 puan alırsak bizim için çok iyi. Bulunduğumuz konum nedeni ile kesinlikle oynadığımız her maçtan puan ya da puanlar çıkarmamız lazım. Tabii ki de her maçı kazanmak için oynuyoruz. Zor bir durumdayız. Ligin en alt kısmından yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Direkt olarak yukarıya tırmanamıyoruz. Bazen inişler çıkışlar olabiliyor. Bu durumu da kabullenip en iyi şekilde bir sonraki maçlardan puan almamız gerekiyor" diye konuştu.

Fuat Çapa: "Tırpan'ı göndermek gibi bir niyetimiz yok"

Eşi MS hastası olduğu için takımdan ayrılmak istediğini ileten Tırpan konusuna değinen Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ise, "3 haftadır Mickael Tırpan'ın durumu konuşuluyor. Eşinin rahatsız olduğunu transfer etmeden önce de biliyorduk. Eşi MS hastası. Tırpan, Kasımpaşa'dan da bu yüzden ayrılmıştı. Sezon başı Samsun'a geldiğinde eşinin durumunu biz de Tırpan da biliyordu. Hepimiz insanız ve ailenin her şeyin başında olduğunu hepimiz biliyoruz. Tırpan, eşinin rahatsızlığı dolayısıyla kulüpten izin istedi. O dönem transfer yasağımız olmadığı, yerine alternatif alınabileceği için olumlu düşünülmüştü. Transfer yasağı almayacağımızı düşündüğümüzden olumlu bulmuştuk. Şu anda ise transfer yasağımız var. Tırpan bizim için çok iyi işler yaptı. Şu anda başka alternatifimiz de yok. Nanu Gomes ve Kigsley Schindler, Afrika Kupası'na gitti. Zeki Yavru ameliyat sonrası antrenmanlara yeni başladı. Tırpan halen bizim kontratlı oyuncumuz ve bonservisi bizim elimizde. Sözleşmesi feshedilmedi, herhangi bir yere gidilmedi. Gidilecek bir şey olursa da yönetim olarak karar verilir. Kulübümüzün şu aşamada Tırpan'ı göndermek gibi bir niyeti yok" şeklinde konuştu.

"Kiralık gönderdiğimiz oyuncuların devre arasında geri dönme şansı yok"

Şu anda başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 15 futbolcunun transfer yasağı nedeniyle devre arasında geri çağrılması durumuna da açıklık getiren Çapa, şunları dile getirdi:

"Kiralık gönderdiğimiz oyuncuların devre arasında geri dönme şansı yok. Çünkü statü buna izin vermiyor. Onların sözleşmesi olduğu için oyuncuları geri çağırma ya da isteme imkanımız kural gereği yok. Bunu araştırdık. TFF ve FIFA'dan olumsuz yanıt aldık. Kiralık oyuncularımızın kulüpleri ile sözleşmeleri devam ettiği için geri çağırma şansımız yok. Tek taraflı fesih olursa ise Türkiye'nin, FIFA'da raporları iyi değil. Bunu belki bir oyuncuda yapabilirsiniz ama birden fazla oyuncuda uyguladığınızda FIFA'nın buna izin vermeyeceğini söylediler."

Fuat Çapa, ayrıca sakatlıklarını yeni atlatan Marc Bola ve Zeki Yavru'nun durumunun henüz belli olmadığını, onun harici uzun süreli sakatlığı bulunan Gaetan Laura dışında sakat futbolcunun bulunmadığını, Tırpan'ın ise şu anda Samsun'da olmadığını aktardı.

Taylan Antalyalı'nın da sakatlığının ardından takımla birlikte çalıştığı belirtildi.