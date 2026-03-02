Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun eşi Marleno Semedo'nun trafik kazası geçirdiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nelson Semedo'nun eşi Marleno Semedo'nun geçirdiği trafik kazasını üzülerek öğrenmiş bulunuyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Marleno Semedo Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
