Marmaris\'e Yeni Spor Salonu

05.03.2026 15:02
Marmaris, 3.000 kişilik yeni spor salonu ile salon sporlarında cazibe merkezi olmaya hazır.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turizm cenneti ilçesi Marmaris yeni spor salonuna kavuştu. Avrupa standartlarında inşa edilen 3 bin seyirci kapasiteli yeni spor salonu, ilk maç heyecanıyla kapılarını açtı. Modern mimarisi, teknik donanımı ve uluslararası organizasyonlara uygun yapısıyla dikkat çeken tesis, Marmaris'i salon sporlarında bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline getirmeye hazırlanıyor. Açılış maçında, Türkiye Basketbol Federasyonu Bölgesel Lig'de mücadele eden Marmaris Belediyesi Spor Kulübü, İzmir Demir Amiraller Basketbol'u 76–66 mağlup ederek yeni salonun ilk maçına galibiyetle imza attı. Tribünleri dolduran sporseverler, hem yeni salonun heyecanını hem de galibiyet sevincini bir arada yaşadı.

Müsabakayı Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş takip etti. Coşkulu atmosfer, Marmaris'in spora olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Yüksek tavan yapısı, profesyonel zemin kaplaması, modern aydınlatma sistemi ve teknik altyapısıyla dikkat çeken spor salonu; basketbolun yanı sıra voleybol, hentbol ve diğer salon sporlarına da ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Yeni tesis sayesinde Marmaris'te spor altyapısının güçlenmesi, gençlerin daha modern şartlarda spor yapabilmesi ve yetenekli sporcuların yetişmesi hedefleniyor. Ayrıca salonun, milli takımların kamp programlarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte olması, ilçenin spor turizmi potansiyelini de artıracak önemli bir unsur olarak görülüyor. Yatırımın yalnızca sportif başarıya değil, aynı zamanda bölge ekonomisine ve gençlerin sosyal gelişimine de büyük katkı sağlanması hedefleniyor.

ÇOK AMAÇLI OLACAK

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marmaris ilçemize kazandırılan 3.000 kişilik spor salonu, Avrupa standartlarında teknik donanıma sahip olup ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitededir. Gençlerimizin daha modern ve güvenli ortamlarda spor yapmasını sağlamak, spor altyapımızı güçlendirmek ve Muğla'yı salon sporlarında marka şehir haline getirmek temel hedeflerimiz arasındadır. Bu tesis; basketbol, voleybol, hentbol başta olmak üzere tekvando, cimnastik, boks gibi birçok branşta faaliyetlere imkan tanıyacak, milli takımlarımızın kamp süreçlerinde de tercih edilebilecek niteliktedir. Muğlamıza ve Marmarisimize hayırlı olsun."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Marmaris, Ekonomi, Spor, Son Dakika

